Mercato Milan, non ci sono più dubbi: l’esubero lascia Milanello dopo un anno. Due le opzioni sul tavolo

Mercato Milan, Emerson Royal, vicino al rientro dopo l’infortunio, è destinato a lasciare Milanello dopo un anno: due le ipotesi sul tavolo

Come riportato da Tuttosport, Emerson Royal, vicino al rientro in gruppo dopo il brutto infortunio al polpaccio subito a fine gennaio contro il Girona in Champions League, è destinato a lasciare il calciomercato Milan in estate dopo un solo anno dal suo arrivo in rossonero dal Tottenham.

Per Emerson Royal le piste sul tavolo sono due: una conduce al Galatasaray, che potrebbe tornare alla carica dopo il tentativo fatto a gennaio e sfumato proprio per colpa dell’infortunio, l’altra, che non va trascurata, porta al ritorno in Liga dove il classe ’99 ha diversi estimatori dopo le avventure con Betis Siviglia e Barcellona.