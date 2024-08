Mercato Milan, Moncada PREME per Abraham! La RICHIESTA della Roma non SPAVENTA, può arrivare così

Mercato Milan, Moncada tesse la tela per Tammy Abraham: contatti con la Roma per trovare la quadra. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan, dopo aver chiuso per Morata e Pavlovic e limando gli ultimi dettagli col Tottenham per Emerson Royal, sta anche continuando a premere con la Roma per arrivare a Tammy Abraham.

I giallorossi vogliono 25 milioni di euro e hanno rifiutato la prima proposta di prestito con diritto di riscatto o l’inserimento, in alternativa, di Luka Jovic (il quale comunque dovrebbe uscire per far spazio all’inglese) nella trattativa. Si continuerà a lavorare: Moncada, forte del sì d’acciaio del calciatore, potrebbe inserire delle condizioni che facciano scattare l’obbligo di riscatto.