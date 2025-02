Mercato Milan, Tammy Abraham ha confermato alla dirigenza la volontà netta di rimanere a Milanello oltre giugno: riflessioni in corso

Come riportato da Tuttosport, Tammy Abraham ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il prossimo calciomercato Milan.

Di sicuro c’è che Milan e Roma, nei prossimi mesi, si dovranno parlare per capire se vi sono i margini operativi per trovare un accordo per i cartellini di Saelemaekers e Abraham, con quest’ultimo che vuole rimanere a Milano (la colonia inglese si è fatta interessante con Tomori, Walker e Loftus-Cheek) anche perché sa che a Roma sarebbe solo di passaggio, visto anche il rapporto non idilliaco con la tifoseria. Ma dall’altro lato, il Milan dovrà fare le sue valutazioni sia tecniche sia economiche, specialmente per quanto concerne Francesco Camarda. Il mancato passaggio al Monza potrebbe essere un fattore di come Conceiçao lo voglia a Milanello per vederlo crescere e anche per poterlo utilizzare nel 4-4-2 che vuole varare. Abraham, nel mentre,

si prende tutto quello che arriva e cercherà di fare il massimo per i suoi attuali colori, ben

sapendo che Santi Gimenez – a breve – diventerà il titolare.