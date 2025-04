Mercato Milan, arriva la notizia che fa felice Ibrahimovic! Sacrificio pronto, di tutto pur di restare a Milanello

Condividi via email

Mercato Milan, Tammy Abraham ha assicurato ad Ibrahimovic di essere pronto tagliarsi l’ingaggio per rimanere a Milanello

Come riferito dal Corriere dello Sport, Tammy Abraham vuole rimanere a tutti i costi nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Abraham spinge per rimanere al Milan: è disposto anche a ritoccare verso il basso il ricchissimo stipendio (circa 6 milioni netti col decreto crescita) in cambio di un contratto lungo. Le prossime settimane, e la conseguente scelta del DS, saranno dunque decisive per sciogliere la matassa.