Mercato Milan, Ibrahimovic e il dialogo a Milanello! Si gioca il futuro, la situazione

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic dialoga con Tammy Abraham a Milanello: prossimi mesi decisivi per l’inglese. I dettagli

Come riferito da Sport Mediaset, Tammy Abraham potrebbe essere acquistato a titolo definitivo nel prossimo calciomercato Milan.

Arrivato in prestito secco nello scambio con Saelemaekers, che Conceiçao vuole riportare alla base a fine stagione, i rossoneri potrebbero anche parlare coi giallorossi dell’attaccante inglese che, però, guadagna 6 milioni di euro. Se il giocatore accettasse di ridefinire i termini dello stipendio, sarebbe una pista percorribile per l’estate come conferma del vice Gimenez.