Mercato, dall’Inghilterra: Davinson Sanchez verso il Milan

Secondo quanto riportato da The Sun, il Milan starebbe pensando di portare a Milano Davinson Sanchez. Il difensore centrale non rientra più nei piani del Tottenham e a gennaio potrebbe cambiare aria.

José Mourinho avrebbe già parlato con il giocatore e con la società per trovare una soluzione. I rossoneri, secondo la testata inglese, sarebbe in pole position per il difensore ex Ajax.