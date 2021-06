Mbappè non piace a tutti: «Ha un ego smisurato, è un problema»

L’ex PSG, Jerome Rothen, ha parlato così di Kylian Mbappé ai microfoni di RMC. Ecco le sue dichiarazioni.

«Ha un problema di ego smisurato e può rappresentare un problema. Che lui sia il leader in campo, non è in discussione. Si parla del più forte. Mi dà molto fastidio, però, il suo atteggiamento fuori dal rettangolo di gioco. Penso che Didier Deschamps sia in difficoltà nel gestirlo. E non possa più farcela. Ed è un enorme problema».