Mbappé in Italia solo al Milan: il commento di Kalulu. Il difensore rossonero ha lasciato un beve commento su tale ipotesi

In occasione dei premi BEST della Fifa, Kylian Mbappé ha dichiarato che in caso di approdo in Serie A, verrebbe solo al Milan.

Intervistato da Repubblica, il connazionale Pierre Kalulu ha commentato così le sue parole: «E chi non lo vorrebbe?»