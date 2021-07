Mbappé Benzema, prove di Real Madrid? I due in vacanza insieme

Rapporto ormai stretto tra Kylian Mbappé e Karim Benzema: i due sono in vacanza insieme e presto potrebbero ritrovarsi al Real Madrid – FOTO

L’Europeo ha svelato il rapporto molto stretto tra Karim Benzema e Kylian Mbappè: i due hanno mostrato grande intesa dentro, e soprattutto fuori dal campo.

I tifosi del Real Madrid sognano di vederli presto insieme: i due intanto sono in vacanza insieme in Grecia. Mbappé ha fatto sapere che non rinnoverà con il Paris Saint Germain e dunque il prossimo anno potrebbe accasarsi al Real Madrid dove troverebbe Benzema.