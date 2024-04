Mazzola non si sbilancia: «Scudetto Inter nel derby? Faccio gli scongiuri, anche se vincerlo contro il Milan...»

L’ex calciatore dell’Inter, Sandro Mazzola, ha voluto dire la sua sulla possibilità che i nerazzurri vincano lo scudetto contro il Milan

Intervistato da Tuttosport, Sandro Mazzola dice la sua sulla possibilità che l’Inter vinca lo scudetto nel derby contro il Milan.

SCUDETTO NEL DERBY – «Non mi faccia queste domande (ride, ndr). Vincerlo contro il Milan sarebbe bellissimo. Ma in generale faccio gli scongiuri (ride, ndr). Non diciamo che i nerazzurri hanno disputato un campionato incredibile, anche se è vero, perché altrimenti cambia tutto! Diciamo che la squadra gioca abbastanza bene, abbastanza però, non di più…».

