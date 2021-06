Mazzola: «Può il capitano del Milan imitare o dare ragione a quello dell’Inter?»

Sandro Mazzola ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Italia-Svizzera. Le parole dell’ex attaccante.

GOL ALLA SVIZZERA – «Avevo cercato di servire con un cross Gigi Riva in area, ma il nostro bomber era stato contrastato in elevazione. La respinta del difensore arriva giusto sul mio piede e lì comincio a controllarla spostandomi da sinistra a destra in palleggio lungo la linea bianca del limite del- l’area. Uno, due, tre tocchi, di destro e sinistro… devo pure evitare Facchetti difendendo il pallone in acrobazia. Intanto salto due o forse tre difensori e i palleggi sono diventati sei finché il pallone mi scivola in avanti in maniera perfetta per essere calciato a rete: diagonale che lascia il portiere di sasso. E così noi evitammo la sconfitta: la Svizzera era scattata sull’1-0. Sarebbe stato decisa- mente antipatico perdere con i nostri vicini di casa».

RIVERA CONTRARIO AL VACCINO – «Cosa ne penso? Che Gianni non avrebbe potuto dire niente di diverso, considerato che io alla radio avevo raccontato delle due iniezioni di Astra Zeneca. Vaccinarsi è fondamentale, ma può il capitano del Milan imitare o dare ragione a quello dell’Inter?».