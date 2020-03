Mazzola: «Giocatori, tagliatevi lo stipendio del 5% e donatelo agli ospedali»

Sandro Mazzola vorrebbe solidarietà da parte dei giocatori, vista la situazione coronavirus di queste settimane

Sandro Mazzola, ex giocatore dell’Inter, ai microfoni di ‘Un giorno da pecora‘, ha rilasciato una breve intervista sulla situazione emergente del coronavirus. Ecco le sue parole di solidarietà:

«I giocatori di tutta la Serie A e B dovrebbero fare un minimo di solidarietà e tagliare il proprio stipendio del 5% per donarlo agli ospedali. Balotelli la pensa come me? Strano non è da lui, ma questa volta ha detto bene».