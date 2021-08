Mazzarri: «La crisi economica dei grandi club fa dispiacere»

Walter Mazzarri ha rilasciato qualche dichiarazione sul momento economico dell’Inter e dei grandi club italiani

Walter Mazzarri ha parlato della crisi economica dei grandi club italiani. Le parole dell’ex allenatore di Inter e Torino ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Lo dico da sportivo, mi dispiace per tutto il calcio italiano. La crisi economica dove sono entrati tanti club grandi, come Inter e Milan, fa dispiacere. Non si è saputo fare calcio ad alti livelli come magari si è fatto in altri Paesi».