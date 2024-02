Tassotti esalta Leao: «Giocatore molto forte, tornerà presto al gol. Sul Milan e lo scudetto penso questo»

Mauro Tassotti, ex calciatore e vice allenatore del Milan, ha esaltato Rafael Leao e parlato dei rossoneri rispetto alla lotta scudetto

Intervistato da Sport Mediaset, Mauro Tassotti ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Non sono nel loro momento migliore, ma riescono a fare risultati, vincono da tanto tempo, hanno infilato una serie importante e se non ci fosse l’Inter sarebbero aggrappati alla lotta Scudetto, però l’Inter c’è (ride, ndr). Non ha perso punti, nonostante il Milan abbia vinto. Devono recuperare dei giocatori perché dietro soffrono, hanno fuori calciatori importanti da tanto tempo e non si sa ancora quando rientreranno. Leao? Non so se sarà mai un grande goleador, ma è un grande giocatore, su questo non ci piove. Gli si chiede tanto, forse ancora di più nei momenti di difficoltà della squadra. Le sue giocate le fa in tutte le partite, strappa… Ritroverà anche il gol perché è forte, molto forte».