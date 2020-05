Matteo Salvini: «Favorevole a partite del Milan al sud»

Il leader della Lega è intervenuto sull’ipotesi di disputare le partite di Serie A al sud e sul nome di Mertens per il mercato

Matteo Salvini parla spesso e volentieri del suo amato Milan non sempre senza scatenatare le polemiche, anzi. Il leader della Lega è intervenuto in diretta su 7Gold parlando dell’ipotesi di un campionato giocato prevalentemente al sud: «Per me non c’è nessun problema. Ci sono zone d’Italia in cui l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus è meno forte. Non ci sarebbe alcun problema nel giocare a Napoli oppure in altre città del Sud».

Salvini è poi intervenuto sull’ultima notizia di mercato legata al nome di Dries Mertens e le stoccate alla dirigenza non sono di certo mancate: «Si tratta di un ottimo calciatore, ma il Milan negli ultimi anni, ha rovinato grandi giocatori. Io penso che il Milan per diventare grande, abbia bisogno innanzitutto di tornare ad essere una grande società».