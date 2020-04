Gazzetta: “Giocare in altri stadi? Milan ed Inter dicono no”

Gazzetta, Gravina propone, Milan ed Inter rispondono a tono come giusto che sia, data la delicatezza del momento da ogni punto di vista

Gazzetta, Gravina propone, Milan ed Inter rispondono a tono come giusto che sia, data la delicatezza del momento da ogni punto di vista. Nella giornata di ieri, il presidente della Figc aveva esposto i propri dubbi sulla possibilità di giocare al nord.

NO DA ENTRAMBE- “Giocare in altri stadi? Milan ed Inter dicono no“. Questo il titolo odierno della rosea in prima pagina.