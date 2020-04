Gravina: «Ecco quando quando e come potrebbe finire il campionato»

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato dei possibili scenari riguardanti il proseguo dell’attuale campionato

Intervistato da La Repubblica, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha così detto la sua riguardo al possibile rientro in campo della squadre italiane ed estere:

«Se ci faranno ricominciare a inizio giugno, potremo terminare a fine luglio. Altrimenti, se ripartiremo a settembre, potremo chiudere a novembre e poi tornare in campo a gennaio. In questo caso dovremmo concludere la prossima stagione prima dell’Europeo, giocando quindi in cinque mesi. Stiamo cercando di coordinarci con le altre Federazioni. Ci sono diverse ipotesi, con più gironi e playoff per esempio».