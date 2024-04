Pellegrino Milan: ritorno in rossonero in estate, il piano del club per il futuro

Marco Pellegrino tornerà al Milan dal prestito semestrale alla Salernitana. Il piano del calciomercato rossonero per il futuro

Futuro da decifrare. Marco Pellegrino farà ritorno al calciomercato Milan dal prestito semestrale alla Salernitana. Il difensore argentino ex Platense, tuttavia sarà solo di passaggio infatti non è ancora pronto per giocare con il club rossonero.

Come riportato da Calciomercato.com la società in tal senso valuterà un nuovo prestito in Italia o all’estero per far crescere ulteriormente il centrale argentino, per poi chissà dargli una possibilità in futuro.