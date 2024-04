Infortunio Maignan: inizia il programma di recupero, cosa è successo oggi a Milanello

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio di Maignan. Oggi il portiere ha iniziato il programma di recupero a Milanello

Dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli alla squadra a seguito del pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan si ritrova oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti.

Non si allenerà con il resto dei compagni Maignan che è alle prese con un nuovo infortunio. Come riportato da Sky Sport il portiere rossonero è andato via poco fa da Milanello dopo essere arrivato questa mattina per iniziare il programma di cure.