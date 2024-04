Todibo Milan, possibile ritorno di fiamma per il difensore del Nizza: tutte le NOVITÀ sul mercato dei rossoneri

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan. In estate il club rossonero ha intenzione di fare qualche colpo in difesa, lì dove ci sarà da correre ai ripari anche alla luce dell’addio di Kjaer.

Secondo quanto si apprende i dirigenti milanisti potrebbero tornare su Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del Nizza. Il Milan lo aveva messo nei suoi radar nel corso della stagione 2019-20, quando il difensore militava nel Barcellona, ma poi non venne trovata la quadra per un prestito.