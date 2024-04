Gabbia svela l’aneddoto sullo scudetto: «Ne ho uno particolare con Ibrahimovic, vi racconto»

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha raccontato nel nuovo episodio di Unlocker Room – The Rossoneri Podcast, un aneddoto sullo scudetto

Le parole di Matteo Gabbia, difensore del Milan, raccontatosi nel nuovo episodio di Unlocker Room – The Rossoneri Podcast.

ANEDDOTO SCUDETTO – «Ne ho uno particolare con Zlatan, era la settimana prima della partita con il Sassuolo: eravamo lì lì per vincere ma non era ancora scritto, c’era un po’ di scaramanzia tipica italiana. A me piace collezionare delle magliette particolari, di avversari bravi. Mi sono detto quella di Ibra gliela chiedo, non sapevamo se avremmo vinto o se lui si sarebbe ritirato: lui mi ha scritto ‘Grazie mille per lo scudetto’. Io mi sono detto, speriamo sennò questa maglia qua..»

