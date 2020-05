Calciomercato Milan: ipotesi Dries Mertens a parametro zero

Il centravanti belga del Napoli è in scadenza di contratto e, stando ai rumors provenienti dalla Spagna, l’accordo sarebbe imminente

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo todofichajes.com, il Milan avrebbe trovato il nome nuovo per l’attacco. Si tratta di Dries Mertens, centravanti che compirà 33 anni mercoledì prossimo.

Con la maglia del Napoli ha realizzato 121 gol in campionato ed ora è in scadenza di contratto e l’intesa con De Laurentiis per il rinnovo ancora non si è trovata. Secondo il sito spagnolo, invece, l’accordo con il Milan sarebbe ormai cosa fatta, potendo il belga firmare per la prossima stagione in qualsiasi momento.