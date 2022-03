Matrimonio Pirlo: l’ex Milan si è sposato con la sua Valentina – FOTO

Matrimonio Pirlo: l’ex Milan si è sposato con la sua Valentina. Ecco le immagini della cerimonia per il Maestro – FOTO

In attesa di trovare una nuova panchina, Andrea Pirlo è convolato a nozze. Come appreso da Juventusnews24, l’ex giocatore rossonero e allenatore bianconero ha sposato ieri la sua compagna Valentina Baldini.

I due si sono uniti in matrimonio in municipio a Torino. La coppia è legata dal 2014, e nel 2017 sono nati a New York due figli gemelli.