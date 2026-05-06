Mateta svela: «Mancato trasferimento al Milan? Botta dal punto di vista psicologico. L’operazione non serviva»

Mateta è tornato a parlare del mancato trasferimento in rossonero lo scorso gennaio: le dichiarazioni del francese

A distanza di mesi, emerge tutta la frustrazione di Jean-Philippe Mateta per il trasferimento al Milan sfumato durante la sessione di mercato invernale. L’attaccante francese, oggi protagonista di una stagione straordinaria con il Crystal Palace, era stato a un passo dal vestire la maglia rossonera per rinforzare il reparto avanzato di Massimiliano Allegri. Tuttavia, quando l’affare sembrava concluso, gli emissari inviati dal club di via Aldo Rossi sollevarono dubbi sulle condizioni del suo ginocchio, giudicandole non idonee e facendo saltare l’operazione tra lo stupore degli addetti ai lavori.



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PAROLE – «Sinceramente, mi ha fatto male psicologicamente sul momento, quando mi hanno detto che era saltato… Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c’era bisogno di un’operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno. Ho lavorato duramente per mostrare a Glasner che il “JP” leader era lì per riprendersi il suo posto e vincere con la squadra».