Materazzi attacca il Milan, dopo la finale di Coppa Italia: la risposta di DJ Ringo

Materazzi risponde a DJ Ringo, questa la storia Instagram al termine della finale di Coppa Italia

Qualche giorno fa, Dj Ringo, a Sport Week aveva dichiarato che avrebbe abbracciato i tifosi dell’Inter nel caso in cui il Milan avesse vinto la Coppa Italia, in primis Marco Materazzi. L’ex nerazzurro infatti aveva detto che non avrebbe digerito una stagione con zero titoli e due titoli al Diavolo.

Il difensore Campione del Mondo, al termine del match di questa sera, ha risposto così su Instagram.