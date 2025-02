Mastantuono Milan, concorrenza elevatissima per il talento del River! Ci pensa il top club

Mastantuono Milan, aumenta la concorrenza per il talento del River Plate: il Real Madrid accelera, tutti i dettagli

Il calciomercato Milan, come riportato da calciomercato.com, rischia di veder sfumare il colpo Mastantuono:

PAROLE – «Il talento argentino piace molto al Milan ma la società più vicina a Franco Mastantuono è il Real Madrid, che ha un accordo verbale con il giocatore e sta trattando da tempo con il River Plate per bloccarlo ed evitare di essere scavalcato dalla concorrenza. I rossoneri quindi continuano a seguire il ragazzo ma sono molto più indietro rispetto alle Merengues, i primi a muoversi per capire costi e fattibilità dell’operazione. Il giocatore compirà 18 anni a metà agosto, da quel giorno ogni momento è buono per trasferirsi in Europa».