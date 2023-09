Massimo Orlando spiega: «Prime cinque giornata in Serie A? Penso...»

Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato le prime cinque giornate del campionato di Serie A: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Massimo Orlando ha analizzato le prime 5 giornate di Serie A. Il Milan è secondo da solo:

«Sulla Lazio non sono sorpreso, ha fatto un miracolo lo scorso anno. Da sottolineare è la Juventus. E’ finita una generazione di campioni che ti dà la mentalità. La Juventus ha solo Chiesa, se manca non tira in porta. Per ripartire serve un uomo che spieghi quella mentalità. Il Napoli? Prendi un allenatore sbagliato, lo hanno capito tutti, poi non c’è l’armonia nel gruppo. Credo sia destinato a fare una stagione di grande sofferenza».