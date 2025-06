Massara ricomincia dalla Serie A! Grande ritorno, manca solo la firma. La situazione

Massara è pronto al ritorno in Serie A: l’ex DS del Milan è ad un passo dalla firma con la Roma. Tutti gli aggiornamenti

Il futuro della Roma sembra prendere una direzione ben definita, con un’aria di cambiamento e rinnovamento che soffia forte sulla capitale. Non solo la panchina, con l’arrivo sempre più probabile di Gian Piero Gasperini, ma anche la dirigenza è destinata a subire un’importante scossa. E in questo scenario di profonda trasformazione, un nome spicca su tutti, prepotentemente vicino a un clamoroso ritorno: quello di Frederic Massara come direttore sportivo. Le voci si fanno sempre più insistenti e, stando a quanto riportato da fonti autorevoli come Gianluca Di Marzio, i contatti tra la dirigenza giallorossa e l’ex ds del Milan sarebbero già in una fase avanzata, con esiti positivi che fanno ben sperare i tifosi romanisti.

Il possibile ritorno di Massara rappresenta una notizia di grande rilievo per l’ambiente romanista. Il dirigente, che ha già vestito i colori giallorossi prima di interrompere il rapporto nel 2019, porta con sé un curriculum di successo, coronato dalla vittoria dello Scudetto con il Milan nella stagione 2021-2022. Un traguardo che dimostra la sua capacità di costruire squadre vincenti e di operare con efficacia sul mercato. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del calcio italiano e internazionale sarebbero un valore aggiunto fondamentale per la Roma che verrà.