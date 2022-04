Massara commosso in panchina dopo Lazio-Milan: tifosi emozionati – VIDEO

Massara commosso in panchina dopo Lazio Milan: tifosi emozionati. Il dirigente rossonero si lascia andare

Una scena toccante, da brividi. Dopo il triplice fischio di Lazio-Milan è esplosa la festa rossonera in campo a cui hanno preso parte anche i dirigenti del Diavolo.

Ma a festeggiamenti ultimati in pochi hanno visto quanto accaduto in campo.Frederic Massara è rimasto solo, seduto per alcuni minuti, a fissare il campo vuoto. Visibilmente provato e commosso, il dirigente ha poi imboccato il tunnel degli spogliatoi. Una scena che ha emozionato i tifosi.