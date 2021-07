Massara chiude l’operazione Capanni: il giovane va in prestito alla Ternana

Massara nel pomeriggio ha chiuso l’operazione Capanni con la Ternana: dopo il prestito al Cesena il giovane continuerà a fare esperienza

Operazione in uscita per il Milan: come riportato da Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, nel pomeriggio di oggi Massara ha chiuso l’operazione con la Ternana relativa al passaggio in prestito di Gabriele Capanni.

OPZIONE A FAVORE DEL MILAN – Il giovane, dopo il prestito dello scorso anno al Cesena, passa con la stessa formula al club umbro ma i rossoneri si sono garantiti il contro-riscatto.