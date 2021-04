Massara allontana le voci sugli attaccanti, si fa avanti un’altra ipotesi

Frederic Massara ha allontanato le voci di mercato riguardanti Scamacca. Si fa avanti un’altra ipotesi per i rossoneri

Frederic Massara ha allontanato le voci di mercato riguardanti Scamacca. Il dirigente ha precisato che il Milan non è interessato ad altre punti e potrebbe puntare sui giovani già presenti in casa. Le dichiarazioni potrebbero essere solo di facciata per evitare che i prezzi si impennino.

Oppure si fa avanti un’altra ipotesi. Il rinnovo di Ibrahimovic, ormai ad un passo, sarebbe il primo tassello della continuità. Quindi nessun attaccante in arrivo, ma si punterà su Rafael Leao, Rebic e probabilmente sul rientrante Colombo.

Il tesoretto verrebbe quindi totalmente investito sul riscatto di Tomori e su un centrocampista.