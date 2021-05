Marotta: «Tema Superlega archiviato con cordialità»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato all’uscita dell’incontro in Lega: ecco le sue dichiarazioni

«Il tema Superlega è stato accantonato. È un discorso che è stato superato in un clima di grande cordialità tra tutti. Conclusione estremamente positiva e conciliativa. Tutti hanno espresso volontà di trovare modello di sostenibilità del calcio. Anche il costo del lavoro è una variante che incide molto che incide molto sull’economia del calcio. Juve passo indietro? Gli aspetti giuridici non spettano a me, il tema è stato affrontato e superato in un clima di grande cordialità». IL VIDEO SU CALCIONEWS24.