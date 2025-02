Marotta a Sky: «La classifica non conta, Calhanoglu è a posto. Vogliamo vincere per questo motivo»

Marotta a Sky. Le dichiarazioni del presidente nerazzurro a pochi minuti della partita del campionato di Serie A contro il Milan

Intervenuto a pochi minuti del match del Milan contro l’Inter Marotta ha dichiarato:

COME STA L’INTER? VOGLIA DI RIFARSI DOPO LA SUPERCOPPA? – «Chiaro che il sapore di un derby è molto diverso di una partita normale di campionato o di altre competizioni. La classifica non conta e i 16 punti che è il divario tra noi e loro possono essere solo sulla carta. Abbiamo voglia di far bene, non solo di riscattare le sconfitte ma anche di portare a casa il risultato pieno. Ho visto la squadra molto concentrata, siamo tutti consapevoli di recitare un ruolo importante».

LE LAMENTELE DI INZAGHI PER LE TROPPE PARTITE E PER IL CALENDARIO? – «Da qualche anno c’è uno stress agonistico davvero esagerato, non riguarda solo l’Inter ma tutte le squadre che partecipano alle varie competizioni e soprattutto quelle che forniscono in modo consistente i giocatori alle nazionali. Siamo tutti in attesa di una riforma nel nostro calcio, ma se consideriamo che noi e la Juve parteciperemo a giugno al Mondiale per Club, questo ci fa ragionare ancor di più su come ci sia uno stress agonistico troppo elevato».

COME STA LA SQUADRA DAL PUNTO DI VISTA DELLE ENERGIE MENTALI? COME STA CALHANOGLU? – «Sulla prima considerazione, è chiaro che il derby ha un sapore a sé. Chiaro che l’aspetto mentale motivazionale ha un ruolo importante. I 16 punti di differenza tra noi e loro quando inizia la partita non si dovrebbero sentire, dovrà spronare i nostri a dare il massimo. Calhanoglu è a posto, ma risente del fatto che nelle ultime 6 giornate non ha giocato, è evidente che gli manchi un po’ di condizione. Al di là di quello che può dare è sempre un elemento importante per noi».