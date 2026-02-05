Marotta pizzica il Milan sui calendari: «Il fatto che siano l’unica di testa con solo impegni di campionato è un vantaggio»

Marotta nel prepartita di Inter Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia svoltosi ieri sera, queste le parole del dirigente nerazzurro a Mediaset

Nel pre-partita di Inter Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset riguardo alla competizione in campionato e al ruolo del Milan nella corsa per il titolo.

IL MILAN E IL VANTAGGIO DEL CAMPIONATO – «Beh, sicuramente il duello non è solo con il Milan, ma con quelle squadre che sono in alto in classifica. Siamo un gruppetto di squadre e tutte possono ambire a ottenere il massimo dei risultati. Siamo davanti oggi a un calcio un po’ diverso rispetto agli ultimi anni, dove la parte motivazionale, la parte di stress agonistico ha un ruolo importante. Per cui il fatto che il Milan sia l’unica di quelle di testa a dover gestire e pianificare degli impegni che sono quelli esclusivi del campionato, in quanto in Coppa Italia è stato eliminato, è chiaramente per me e secondo noi un vantaggio».

GESTIONE DELLE PARTITE E AMBIZIONI INTER – «Poi però noi siamo anche abituati a gestire numerose partite. La stagione passata abbiamo fatto 64 partite, siamo arrivati comunque in finale di Champions e vicini a vincere lo scudetto. Di conseguenza noi non possiamo arrenderci, dobbiamo competere al massimo in tutte le competizioni».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale