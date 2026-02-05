Connect with us

HANNO DETTO

Marotta pizzica il Milan sui calendari: «Il fatto che siano l’unica di testa con solo impegni di campionato è un vantaggio»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

14 minuti ago

on

By

marotta

Marotta nel prepartita di Inter Torino, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia svoltosi ieri sera, queste le parole del dirigente nerazzurro a Mediaset

Nel pre-partita di Inter Torino, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset riguardo alla competizione in campionato e al ruolo del Milan nella corsa per il titolo.

IL MILAN E IL VANTAGGIO DEL CAMPIONATO – «Beh, sicuramente il duello non è solo con il Milan, ma con quelle squadre che sono in alto in classifica. Siamo un gruppetto di squadre e tutte possono ambire a ottenere il massimo dei risultati. Siamo davanti oggi a un calcio un po’ diverso rispetto agli ultimi anni, dove la parte motivazionale, la parte di stress agonistico ha un ruolo importante. Per cui il fatto che il Milan sia l’unica di quelle di testa a dover gestire e pianificare degli impegni che sono quelli esclusivi del campionato, in quanto in Coppa Italia è stato eliminato, è chiaramente per me e secondo noi un vantaggio».

GESTIONE DELLE PARTITE E AMBIZIONI INTER – «Poi però noi siamo anche abituati a gestire numerose partite. La stagione passata abbiamo fatto 64 partite, siamo arrivati comunque in finale di Champions e vicini a vincere lo scudetto. Di conseguenza noi non possiamo arrenderci, dobbiamo competere al massimo in tutte le competizioni».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: riflessioni sul riscatto di Fullkrug, le cifre per la cessione di Jimenez

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×