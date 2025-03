Marotta su Lautaro Martinez: «Situazione stucchevole, sembra che abbia commesso chissà quale crimine…». Le ultimissime notizie

Intervenuto nel corso del prepartita di Napoli Inter, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni su Lautaro Martinez e le presunte espressioni blasfeme.

COME HO VISTO LAUTARO IN QUESTI GIORNI? – «Non ne avrei parlato. Siamo in una situazione molto stucchevole. Sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine, noi, io credo alla versione fatta da lui, ovvero che non ha proferito questo tipo di insulto. Poi da uomo di sport bisogna avere rispetto delle autorità, quindi accettiamo questo iter processuale e lo affronteremo nel migliore dei modi, con grande collaborazione. Rimane un po’ anacronistico, leggendo i giornali stamattina, che forse questo è partito da un esposto di tali tifosi. Direi che se la Procura dovesse lavorare solo sugli esposti che riceve, credo che ci vorranno un centinaio di uomini a disposizione».