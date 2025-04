Marotta a Mediaset: «Vogliamo prenderci questa finale, sulla partita di oggi penso che...»

Marotta ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dall’inizio della sfida di Coppa Italia Inter-Milan: le sue parole

CHE PARTITA MI ASPETTO? VOGLIA DI RIVINCITA DOPO LA SUPERCOPPA? – «Una stracittadina, una partita importante per noi. Siamo vicini alla disputa di una finale a cui teniamo molto, chiaro che le insidie sono tante».

COSA E’ SUCCESSO NELLO SPOSTAMENTO DELLA PARTITA CON LA ROMA – «Intanto è l’occasione per rinnovare il sentimento di cordoglio verso una figura molto nobile come quella del Papa, vicino alle realtà sportive. Ho avuto modo di condividere con lui alcuni valori, Ringrazio i giocatori e l’allenatore che pur avendo a disposizione uno slot per giocare sabato sera, hanno aderito alla volontà della nostra società di giocare domenica, nonostante un impegno ravvicinato come quello col Barcellona. Questo significa riportarci ai problemi terreni. Prima o poi bisogna mettere mano per far sì’ che il ci sia armonia nelle competizioni».

AVEVAMO CHIESTO IL RINVIO? – «No, noi abbiamo chiesto di rinviare perché era giusto. Come dicevo abbiamo un impegno ravvicinato, quello col Barcellona, che forse è l’appuntamento più importante dell’anno: di questo potrebbe trarne beneficio tutto il movimento calcistico. Cercavamo il rinvio ma capiamo anche che col calendario intasato non c’era la possibilità di inserirla prima della fine del campionato».