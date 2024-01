Marotta non ha dubbi: «L’obiettivo è lo Scudetto ma vincerà la migliore. Non siamo presuntuosi». Le parole dell’ad

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Monza Inter, Beppe Marotta ha parlato così della lotta Scudetto in cui è inclusa anche il Milan.

PREFERISCO ESSERE PREDA O CACCIATORE? – «Chi sta meglio tra Inter e Juve? In questo momento siamo in una fase interlocutoria, per cui essere preda o cacciatore cambia poco Sicuramente in questo momento siamo lepre, l’ho detta come metafora perché ci sono piombate a dosso tante critiche, dobbiamo aver la forza e la capacità di essere solidi e saperle respingere. Così come la lepre deve schivare le fucilate del cacciatore».

SOGNO SCUDETTO? – «L’obiettivo è quello che, dall’alto della sua storia, deve sempre cercare di vincere le competizioni in cui partecipa. Alla fine vincerà la squadra migliore in ogni competizione, se vincerà qualcun altro toglieremo il cappello e faremo i complimenti. In questo momento non siamo presuntuosi da dire che vinceremo lo scudetto. Noi lotteremo fino alla fine per tentare di vincere».