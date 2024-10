Marocchi dice la sua sul Milan: «Fonseca ha il diritto di fare l'allenatore! Ibra non so se gira per lo spogliatoio ma...»

Intervenuto ai microfoni di Giancarlo Marocchi, ecco le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport durante il programma del ‘Club’, sul Milan

Le parole dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport. Il suo commento sul Milan e la situazione che si vive in casa rossonera.

PAROLE – «Fonseca dovrebbe avere il diritto di fare l’allenatore. Gli allenatori che ho avuto io hanno avuto quasi sempre la fortuna di averne 14 su 20 che sapevano che il calcio è uno sport di squadra. Per le piccole o medie cose ci pensano i compagni di squadra. Su piccole cose se Maldini gironzola nello spogliatoio può aggiustarle, non so se Ibra gironzola per lo spogliatoio… Ma un compagno di squadra può farlo».