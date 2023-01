Marocchi: «Molti giocatori del Milan fanno fatica, ecco perché». Le parole dell’ex giocatore sul momento dei rossoneri

Giancarlo Marocchi ha commentato il momento del Milan, dopo la pesante sconfitta con il Sassuolo, a Sky Sport.

Ecco le sue parole: «L’anno successivo alla vittoria di uno scudetto, molti calciatori – soprattutto quelli che non sono dei fuoriclasse – fanno involontariamente fatica. Sono stato calciatore e so cosa vuole dire. Se non sei così forte e se non sei per così dire ‘nato per rivincere’, la stagione successiva perdi. Anche facendo le stesse cose…»