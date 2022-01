Marinozzi: «Serra? Errore grave, ma il Milan segna poco per ciò che crea»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Marinozzi ha parlato così negli studi di Sky Sport della partita di ieri tra Milan e Spezia. Le sue dichiarazioni

«E’ un errore gravissimo e il primo che se n’è accorto è stato proprio Serra che ha chiesto subito scusa. Il Milan ha fatto 25 tiri e ha sbagliato anche un rigore. Ok le assenze e le alternative che non sono al livello dei titolari, ma ieri il Milan strameritava di vincere. Ha giocato meglio dello Spezia, forse si è allungato un po’ nel secondo tempo. Va sottolineata anche la grande serata di Provedel. Il Milan segna troppo poco per quello che crea.»