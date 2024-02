Marinozzi analizza: «Gli infortuni hanno condizionato la stagione del Milan, ma il punto debole è questo». Le parole del giornalista dopo il sorteggio

Andrea Marinozzi ha commentato ai microfoni di Sky la partita di ieri del Milan contro il Rennes. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Ieri partita complessa, han dovuto fare tantissime letture. Il Rennes portava tanti giocatori in area, sono mancate un po’ di comunicazioni. Gli infortuni hanno condizionato la stagione difensiva del Milan, ma il centrocampo per come è stato costruito è il punto debole per la fase difensiva dei rossoneri».