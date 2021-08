Marianella: «Messi via dal Barcellona? Vi dico la mia»

Massimo Marianella, noto opinionista e giornalista, ha esposto uno scenario interessante riguardo il futuro di Lionel Messi: le parole

E’ senza dubbio la notizia del giorno; sarà, senza dubbio, la telenovela dell’ultimo scorcio d’estate. Quale sarà il futuro di Leo Messi, alla luce del clamoroso divorzio comunicato poche ore fa? Tutte le strade portano a Parigi, in questo caso, ma non è ancora detta l’ultima. C’è chi sostiene che, la faccenda, sia un bluff escogitato dal Barcellona per mettere alle corde la Federazione spagnola: ecco, a questo proposito, le dichiarazioni di Marianella:

«Messi non se n’è ancora andato. In questo momento, è il Barcellona a dire addio a Messi, non il contrario. Si può ipotizzare sia il club a forzare la mano sulla Liga per mantenere nel Campionato il giocatore più forte al mondo. Anche il Real Madrid, ad esempio, ha emesso un comunicato per rifiutare i soldi di CVC e questo perchè esiste ancora l’ipotesi SuperLega».