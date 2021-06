Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato dell’esordio dell’Italia contro la Turchia. Le sue parole su Euro 2020

Ai microfoni di Sky Sport, Marco Rossi ha parlato dell’esordio dell’Italia contro la Turchia e di Mancini, suo ex compagno.

«Nel primo tempo ha avuto qualche difficoltà perché la Turchia difendeva molto basso. Ha rinunciato a giocare fin dall’inizio. L’Italia era nell’aria che prima o poi avrebbe segnato e vinto la partita in modo strameritato. Me l’aspettavo così. Ogni partita, soprattutto quella d’esordio, nasconde qualche insidia. Ma l’Italia è forte, è chiaro da tempo. Mancini è un grande, lo sta dimostrando. Quello che ha fatto da allenatore non ha bisogno di commenti. Ogni tanto mi sento con Chicco Evani. Sono ex ragazzi che però hanno ancora grandissima voglia ed entusiasmo».