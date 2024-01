Bucciantini su Milan Bologna: «Occasione persa per i rossoneri. Potevano raggiungere questo obiettivo»

Marco Bucciantini, giornalista, ha analizzato il pareggio ottenuto sabato sera dal Milan contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha parlato così della gara tra Milan e Bologna:

PAROLE – «Ci sono state tante partite simili in cui fa tanto ma non blocca la partita degli avversari, per giocare deve per forza concedere. Ha preso due gol non solo col Bologna, ma con tanti avversari. Il Bologna è comunque un’ottima squadra con un centravanti che da solo provoca calcio. Zirkzee è un giocatore che, se butti la palla la, succede calcio. Trovamelo uno così in questo momento… Tornando al Milan, è successo con la Salernitana, col Lecce, col Napoli in un momento di crisi si fecero rimontare due gol, tante volte ha fatto 2-2. Occasione persa, il Milan stava bene, però il Milan è questo. Occasione persa su una squadra ideale che hai visto troppo poco per dire che è un’occasione persa. Poteva avvicinarsi al secondo posto».