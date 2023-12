Marchetti sull'attacco Milan: «Guirassy e Adams simili a Giroud, il loro costo è...»

Il giornalista Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha fatto il punto su Guirassy e Adams, entrambi obiettivi del Milan per l’attacco

Durante Sky Calcio Club, Luca Marchetti ha spiegato quale sia la situazione legata ai due profili che il calciomercato Milan starebbe puntando per l’attacco: Serhou Guirassy e Akor Adams.

LE PAROLE – «Guirassy e Adams, due attaccanti che piacciono al Milan. Più o meno costano la stessa cifra, Guirassy ha un prezzo: 17 milioni di euro. Il problema di Guirassy è che in questo momento non vorrebbe trasferirsi, non a gennaio, perché sta facendo una stagione pazzesca e quindi, siccome la clausola vale anche per luglio, magari dopo arriva qualche altra squadra oltre al Milan. Adams è molto più giovane, chiaramente non ha la stessa esperienza né sta vivendo la stessa stagione, ma è un attaccante che il Milan sta tenendo sotto osservazione. Guirassy e Adams sono simili e sono come caratteristiche quelli più simili a Giroud. Vero che il Milan ha avuto delle piccole perplessità sul fatto che per Guirassy si tratti della sua stagione d’oro, però per caratteristiche è un giocatore pronto. Sanno che se lo mettono al posto di Giroud fa più o meno gli stessi movimenti, poi magari non garantisce gli stessi gol».