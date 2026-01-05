Marchetti conferma l’indiscrezione: «Ripresi i colloqui per il rinnovo di Mike Maignan»

Marchetti, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così delle voci legate al possibile rinnovo di Maignan con il Milan

Il futuro di Mike Maignan torna a essere il tema centrale in casa Milan. Dopo mesi di incertezza e indiscrezioni contrastanti, arrivano aggiornamenti significativi sulla situazione contrattuale del numero uno rossonero. Durante l’ultima puntata di Sky Calcio Club, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto luce su una trattativa che sembrava essersi pericolosamente incagliata, rivelando dettagli inediti sulla gestione dei mesi passati.

Secondo quanto riferito, i dialoghi tra l’entourage del portiere e la dirigenza del Milan sono ufficialmente ripresi. Si tratta di un segnale distensivo fondamentale, considerando che il rapporto aveva subito una brusca frenata durante la scorsa stagione. La stabilità della difesa rossonera passa inevitabilmente dalla permanenza di “Magic Mike”, considerato non solo un interprete straordinario del ruolo, ma anche un leader carismatico all’interno dello spogliatoio.

Marchetti, il retroscena: dal brusco stop alla ripresa dei contatti

Il dettaglio più sorprendente emerso dalle parole di Marchetti riguarda però il passato recente: lo scorso anno, le parti sembravano essere a un passo dalla firma definitiva. Tuttavia, proprio quando l’accordo pareva concluso, il Milan sarebbe “scomparso”, interrompendo ogni comunicazione e lasciando l’operazione in un limbo che ha alimentato dubbi e rumors di mercato per tutta l’estate.

Oggi lo scenario è cambiato radicalmente. La volontà del club sembra essere quella di blindare il proprio fuoriclasse, evitando di trascinare la questione troppo vicino alla scadenza naturale del contratto. Per i tifosi rossoneri, la riapertura dei canali diplomatici rappresenta la speranza di vedere ancora a lungo Maignan a difesa dei pali di San Siro, consolidando le fondamenta del progetto tecnico futuro.