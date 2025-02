Condividi via email

Marchetti sul mercato invernale rossonero: si parla di rivoluzione Milan! Ecco le sue dichiarazioni nell’editoriale per TMW

Ecco le dichiarazioni di Luca Marchetti nell’editoriale per TMW. Il suo commento sul Milan:

PAROLE – “Rimarrà alla “storia” come il mercato della rivoluzione del Milan (che ha cercato di mettere qualità e di allontanare chi non si era integrato nel progetto), il mercato dei prestiti (di cui abbiamo anche imparato tutte le pieghe regolamentari, soprattutto a Parigi), il mercato delle cessioni importanti (quelle di Kvara e quella di Dorgu), il mercato del ritorno dell’interesse per il talento italiano“.