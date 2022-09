Marchetti: «L’Italia di Mancini ha un grosso problema, ma abbiamo sbagliato tutti»

Il famoso esperto di mercato Luca Marchetti ha analizzato anche il momento della situazione dell’Italia di Roberto Mancini

Intervenuto a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così dell’Italia di Mancini:

«Ne abbiamo parlato anche con Mancini nel summit di ieri, la Nazionale ha già un’identità chiara ed è proprio relativa alla valorizzazione dei giovani. Ovviamente resta la delusione della mancata qualificazione al Mondiale, non si è riuscito ad accelerare questo lavoro nel post-europeo. Per troppo tempo non parteciperemo al Mondiale, dobbiamo tutti essere convinti che bisogna fare qualcosa per cambiare il sistema calcio, non solo la Nazionale. Siamo stati anche noi i primi a parlare e abbiamo fatto troppo poco. L’augurio è che tra quattro anni non stiamo a parlare ancora delle stesse cose, perché questo è già successo quattro anni fa e si sta ripetendo quest’anno».