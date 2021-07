Marchetti: «Il Milan ha scelto Giroud per un motivo preciso»

Marchetti ha precisato come il Milan abbia puntato ad un calciatore d’esperienza per destinare gran parte del budget ad altri reparti

Luca Marchetti, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha raccontato il motivo che ha spinto il Milan a chiudere il colpo Giroud:

«La conclusione della trattativa con la definizione dell’accordo arriverà giovedì. Il Milan avrebbe voluto prendere Giroud a zero perchè c’era una promessa del Chelsea nei confronti del giocatore. Per sbloccare la vicenda, i rossoneri hanno avuto un contatto con il Chelsea e hanno strappato un accordo da 1 milioni di euro più un milione raggiungibile come bonus. La scelta fatta dal Milan è stata quella di lasciare l’investimento importante in altri ruoli del campo andando a intervenire in attacco con un’occasione di esperienza a buon prezzo».