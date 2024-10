Marchetti duro: «In casa Milan non tornano i conti! Oltre al problema classifica, c'è il tema Leao...»

Le parole di Luca Marchetti rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio riguardo la situazione Leao che si vive in casa Milan

PAROLE – «Ma rispetto all’inizio della stagione, i conti ora in casa nerazzurra stanno tornando. Non tornano obiettivamente in casa Milan. Al netto della partita contro il Napoli. Tanti i fronti aperti per Fonseca: oltre il discorso della classifica (e quindi del rendimento) c’è ovviamente il tema Leao che tiene banco per ogni partita e ogni settimana se ne discute. Probabilmente succederà questo fino a fine stagione o almeno finché Leao non sarà continuo».